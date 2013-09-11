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Втюрин Владимир Андреевич

Место рождения

Д.Родюшата Тоншаевского района Горьковской области

Дата рождения

14.12.1936

Дата смерти

11.09.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1936

Отец: Втюрин Андрей Анисимович

Мать: Втюрина Татьяна Трофимовна

Д.Родюшата Тоншаевского района Горьковской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита Втюрина Владимировна

Мать ребёнка: Втюрина Алевтина Ивановна

Ошминское, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
11.09.2013
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