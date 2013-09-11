Втюрин Владимир Андреевич
Место рожденияД.Родюшата Тоншаевского района Горьковской области
Дата рождения14.12.1936
Дата смерти11.09.2013
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1936
Д.Родюшата Тоншаевского района Горьковской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргарита Втюрина Владимировна
Мать ребёнка: Втюрина Алевтина Ивановна
Ошминское, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
11.09.2013