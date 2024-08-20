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Качина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качин Родион Ефимов

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Качина) Катерина Родионовна

Отец ребёнка: Качин Родион Ефимов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Качин Петр Родионович

Отец ребёнка: Качин Родион Ефимов

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Качина) Ирина Родионовна

Отец ребёнка: Качин Родион Ефимов

Кукушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Качин Григорий Родионович

Отец ребёнка: Качин Родион Ефимов

Кукушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1800

Сын: Качин Сергей Родионович

Отец ребёнка: Качин Родион Ефимов

Кукушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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