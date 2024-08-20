Качина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Качин Родион Ефимов
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Качина) Катерина Родионовна
Отец ребёнка: Качин Родион Ефимов
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Качин Родион Ефимов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Качина) Ирина Родионовна
Отец ребёнка: Качин Родион Ефимов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Качин Григорий Родионович
Отец ребёнка: Качин Родион Ефимов
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Качин Родион Ефимов
Смерть
Неизвестно