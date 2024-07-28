Шайдуров Иван Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Шайдуров Федот Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шайдурова -- Марья
Рождение ребёнка
17.02.1831
Сын: Шайдуров Евгений Иванович
Мать ребёнка: Шайдурова -- Марья
Шайдуровский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шайдуров Никифор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шайдуров Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно