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Шайдуров Иван Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Шайдуров Федот Герасимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шайдурова -- Марья

Рождение ребёнка
17.02.1831

Сын: Шайдуров Евгений Иванович

Мать ребёнка: Шайдурова -- Марья

Шайдуровский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шайдуров Никифор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шайдуров Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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