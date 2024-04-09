(Плишкина) Стефанида Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Плишкина) Стефанида Еремеева

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Яков Васильев

Рождение ребёнка
1843

Сын: Ермолаев Иван Яковлев

Отец ребёнка: Ермолаев Яков Васильев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Ермолаев) Анфиса Якова

Отец ребёнка: Ермолаев Яков Васильев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ермолаев Яков Яковлев

Отец ребёнка: Ермолаев Яков Васильев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ермолаев Прохор Яковлев

Отец ребёнка: Ермолаев Яков Васильев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.06.1850

Дочь: (Ермолаев) Феоктиста Якова

Отец ребёнка: Ермолаев Яков Васильев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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