(Плишкина) Стефанида Еремеева
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Ермолаев Яков Васильев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Ермолаев) Анфиса Якова
Отец ребёнка: Ермолаев Яков Васильев
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Ермолаев Яков Васильев
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Ермолаев Яков Васильев
Рождение ребёнка
?.06.1850
Дочь: (Ермолаев) Феоктиста Якова
Отец ребёнка: Ермолаев Яков Васильев
Смерть
Неизвестно