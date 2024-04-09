Ермолаев Яков Васильев
Место рождения
Дата рождения17.03.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1824
Отец: Ермолаев Василий Иванов
Мать: Ефросиния Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: (Плишкина) Стефанида Еремеева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Ермолаев) Анфиса Якова
Мать ребёнка: (Плишкина) Стефанида Еремеева
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: (Плишкина) Стефанида Еремеева
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: (Плишкина) Стефанида Еремеева
Рождение ребёнка
?.06.1850
Дочь: (Ермолаев) Феоктиста Якова
Мать ребёнка: (Плишкина) Стефанида Еремеева
Смерть
Неизвестно