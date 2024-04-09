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Ермолаев Яков Васильев

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

17.03.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1824

Отец: Ермолаев Василий Иванов

Мать: Ефросиния Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Плишкина) Стефанида Еремеева

Рождение ребёнка
1843

Сын: Ермолаев Иван Яковлев

Мать ребёнка: (Плишкина) Стефанида Еремеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Ермолаев) Анфиса Якова

Мать ребёнка: (Плишкина) Стефанида Еремеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ермолаев Яков Яковлев

Мать ребёнка: (Плишкина) Стефанида Еремеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ермолаев Прохор Яковлев

Мать ребёнка: (Плишкина) Стефанида Еремеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.06.1850

Дочь: (Ермолаев) Феоктиста Якова

Мать ребёнка: (Плишкина) Стефанида Еремеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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