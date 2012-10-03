(Chernyak) Agat — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Chernyak) Agat

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.2012

Пол

Женский

Отец

1976 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.2012

Отец: Chernyak Boris

Мать: Chernyak Olga

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