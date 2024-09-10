Косуля Иван Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косуля Марк Сергеевич
Мать: (Колот) Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Понегальева) Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Понегальева) Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Косуля) Светлана Ивановна
Мать ребёнка: (Понегальева) Раиса
Смерть
Неизвестно