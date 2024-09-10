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Косуля Иван Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косуля Марк Сергеевич

Мать: (Колот) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Понегальева) Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косуля Валерий Иванович

Мать ребёнка: (Понегальева) Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Косуля) Светлана Ивановна

Мать ребёнка: (Понегальева) Раиса

Смерть
Неизвестно

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