(Понегальева) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Понегальева) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косуля Валерий Иванович

Отец ребёнка: Косуля Иван Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Косуля) Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Косуля Иван Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косуля Иван Маркович

Смерть
Неизвестно

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