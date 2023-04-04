Золотухина (Иванова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухина (Иванова) Людмила Васильевна

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Место рождения

г.Ижевск

Дата рождения

30.06.1954

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотухин Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
1978

Сын: Золотухин Денис Геннадьевич

Отец ребёнка: Золотухин Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
13.11.1980

Дочь: Золотухина Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Золотухин Геннадий Николаевич

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