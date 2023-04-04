Золотухина (Иванова) Людмила Васильевна
Место рожденияг.Ижевск
Дата рождения30.06.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1978
Сын: Золотухин Денис Геннадьевич
Отец ребёнка: Золотухин Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
13.11.1980
Дочь: Золотухина Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Золотухин Геннадий Николаевич