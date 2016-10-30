Идиятуллина Нагима Бурхановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1927
Дата смерти30.10.2016
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1927
Отец: Идиятуллин Бурханетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Саитов Рахим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саитова Флюра Рахимовна
Отец ребёнка: Саитов Рахим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саитова Римма Рахимовна
Отец ребёнка: Саитов Рахим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саитов Рахим
Смерть
30.10.2016