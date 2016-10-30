Идиятуллина Нагима Бурхановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идиятуллина Нагима Бурхановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1927

Дата смерти

30.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1927

Отец: Идиятуллин Бурханетдин

Мать: Бураншина Амина Камалетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саитов Ринат Рахимович

Отец ребёнка: Саитов Рахим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саитова Флюра Рахимовна

Отец ребёнка: Саитов Рахим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саитова Римма Рахимовна

Отец ребёнка: Саитов Рахим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саитов Рахим

Смерть
30.10.2016
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