Тимофей Савельев
мужской, родился 1797, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1850, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСавелийДо 1779 г.р.
Супруги
Агафья Степанова1795 г.р.
Дети
Саулькин Трофим Тимофеев1823 г.р.
Николай Тимофеев1828 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Савелий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Степанова
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Агафья Степанова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Николай Тимофеев
Мать ребёнка: Агафья Степанова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Чекмарева Агафья Тимофеева
Мать ребёнка: Агафья Степанова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Агафья Степанова
Место жительства
1850
Смерть
1850