Тимофей Савельев 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Тимофей Савельев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1797, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1850, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
СавелийДо 1779 г.р.
Супруги
Агафья Степанова1795 г.р.
Дети
Саулькин Трофим Тимофеев1823 г.р.
Николай Тимофеев1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Савелий

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Степанова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Саулькин Трофим Тимофеев

Мать ребёнка: Агафья Степанова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Сын: Николай Тимофеев

Мать ребёнка: Агафья Степанова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Чекмарева Агафья Тимофеева

Мать ребёнка: Агафья Степанова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Саулькин Максим Тимофеев

Мать ребёнка: Агафья Степанова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

87

Смерть
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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