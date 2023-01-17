Абакумов Виктор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абакумов Виктор Семёнович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.04.1908

Дата смерти

19.12.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1908 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1938 по 1941
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1941 по 1954
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.12.1954
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1954
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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