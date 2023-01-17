Абакумов Виктор Семёнович
Место рождения
Дата рождения24.04.1908
Дата смерти19.12.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1908 по 1938
Место жительства
С 1938 по 1941
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1941 по 1954
Смерть
19.12.1954
Место жительства
По 1954