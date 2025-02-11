Сорокин Лаврентий Фёдоров 1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Сорокин Лаврентий Фёдоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1841, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Отец
Сорокин Фёдор Афанасьев1821 г.р.
Мать
Сорокина Екатерина Афанасьева1821 г.р.
Супруги
Сорокина Фоксинема АндрееваДо 1849 г.р.
Дети
Сорокин Иван Лаврентьев26.08.1867 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Сорокин Фёдор Афанасьев

Мать: Сорокина Екатерина Афанасьева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Фоксинема Андреева

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

11 семья

Рождение ребёнка
26.08.1867

Сын: Сорокин Иван Лаврентьев

Мать ребёнка: Сорокина Фоксинема Андреева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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