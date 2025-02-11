Сорокин Лаврентий Фёдоров
мужской, родился 1841, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
ОтецСорокин Фёдор Афанасьев1821 г.р.
МатьСорокина Екатерина Афанасьева1821 г.р.
Супруги
Сорокина Фоксинема АндрееваДо 1849 г.р.
Дети
Сорокин Иван Лаврентьев26.08.1867 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
26.08.1867
Мать ребёнка: Сорокина Фоксинема Андреева
Смерть
Неизвестно