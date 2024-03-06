Винник Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.08.1935
Александровка, Зейский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ляшенко Никанор
Смерть
Неизвестно