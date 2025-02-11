Родичев Наум Переселен С. Константиновка В 1833 Васильевич 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Родичев Наум Переселен С. Константиновка В 1833 Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1813

умер Неизвестно

Отец
Василий Родионов1784 г.р.
Мать
Дарья Ивановна1783 г.р.
Супруги
Агафья Дмитриевна1810 г.р.
Дети
Родичев Петр Подкидыш НаумовичОколо 1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Василий Родионов

Мать: Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Родичев Петр Подкидыш Наумович

Мать ребёнка: Агафья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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