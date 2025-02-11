Родичев Наум Переселен С. Константиновка В 1833 Васильевич
мужской, родился 1813
умер Неизвестно
ОтецВасилий Родионов1784 г.р.
МатьДарья Ивановна1783 г.р.
Супруги
Агафья Дмитриевна1810 г.р.
Дети
Родичев Петр Подкидыш НаумовичОколо 1847 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Василий Родионов
Мать: Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Родичев Петр Подкидыш Наумович
Мать ребёнка: Агафья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно