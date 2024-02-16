Неонила Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Восприемница!!! МК-1781 12.06.1781 Деревни Икорникова у крестьянина Ивана Иванова дочь Агрипина Восприемницей была деревни Куликина крестьянская жена Ненила Иванова - рождение племянницы Восприемница... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно