Неонила Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неонила Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Восприемница!!! МК-1781 12.06.1781 Деревни Икорникова у крестьянина Ивана Иванова дочь Агрипина Восприемницей была деревни Куликина крестьянская жена Ненила Иванова - рождение племянницы Восприемница... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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