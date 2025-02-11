(Ирина) Арина Арина/ Ирина/ Елена Семенова
женский, родилась 1805
умерла 20.12.1862, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Кедяева Екатерина Павлова22.11.1826 г.р.
Атякшев Петр Павлов08.01.1831 г.р.Показать еще 3
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Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1826
Дочь: Кедяева Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев
Рождение ребёнка
08.01.1831
Сын: Атякшев Петр Павлов
Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
09.02.1835
Дочь: Кр. 9.02.1878, Умерла Девицей Авдотья Авдотья/ Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Атякшева) Федосья Павлова
Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Атякшева) Аграфена Павлова
Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
20.12.1862