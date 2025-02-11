(Ирина) Арина Арина/ Ирина/ Елена Семенова 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

(Ирина) Арина Арина/ Ирина/ Елена Семенова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1805

умерла 20.12.1862, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Кедяева Екатерина Павлова22.11.1826 г.р.
Атякшев Петр Павлов08.01.1831 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1826

Дочь: Кедяева Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.01.1831

Сын: Атякшев Петр Павлов

Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

48 Арина

Рождение ребёнка
09.02.1835

Дочь: Кр. 9.02.1878, Умерла Девицей Авдотья Авдотья/ Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Атякшева) Федосья Павлова

Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Атякшева) Аграфена Павлова

Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

45

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

41

Смерть
20.12.1862
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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