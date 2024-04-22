Дмитрий Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Отец: Примак Первый Муж Иван Яковлев
Восприемник!!! МК-1837 05/07.01.1837 У кого кто родился. Пятаго числа Казенной Починовской волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Прокофья Иванова и законной его жены Параскевы Андреевой родил... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно