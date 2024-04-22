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Дмитрий Иванов

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Примак Первый Муж Иван Яковлев

Мать: не указана

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Восприемник!!! МК-1837 05/07.01.1837 У кого кто родился. Пятаго числа Казенной Починовской волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Прокофья Иванова и законной его жены Параскевы Андреевой родил... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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