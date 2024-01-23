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Сучков Тихон Ферапонтович

Место рождения

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Сучков Фарафонтий (Ферапонт) Павлович

Мать: не указана

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
10.01.1901

Жена: Сучкова (Бурнашева) Екатерина Аверкиевна

https://yandex.ru/archive/catalog/d2141484-9185-45c8-8b78-39c2d5d258fa/230 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №16, стр. 230
Рождение ребёнка
12.08.1912 ст.

Сын: Сучков Андрей Тихонович

Мать ребёнка: Сучкова (Бурнашева) Екатерина Аверкиевна

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/d2141484-9185-45c8-8b78-39c2d5d258fa/37 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №16, стр. 37
Смерть
Неизвестно

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