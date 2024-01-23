Сучков Тихон Ферапонтович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Сучков Фарафонтий (Ферапонт) Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1901
https://yandex.ru/archive/catalog/d2141484-9185-45c8-8b78-39c2d5d258fa/230 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №16, стр. 230
Рождение ребёнка
12.08.1912 ст.
Мать ребёнка: Сучкова (Бурнашева) Екатерина Аверкиевна
https://yandex.ru/archive/catalog/d2141484-9185-45c8-8b78-39c2d5d258fa/37 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №16, стр. 37
Смерть
Неизвестно