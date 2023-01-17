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Подюскин Иван Спиридонович

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Место рождения

Вишневая Поляна, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Вишневая Поляна, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.04.1926

Сын: Подюскин Гаврил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Призыв на военную службу
27.04.1942
Военная награда
14.06.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подюскина Ольга Андреевна

Смерть
Неизвестно
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