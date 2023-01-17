Подюскин Иван Спиридонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1926
Мать ребёнка: не указана
Призыв на военную службу
27.04.1942
Военная награда
14.06.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно