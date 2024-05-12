Данила (Даниил) Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данила (Даниил) Сидоров

Место рождения

Новинки, Солнечногорский район, Московская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

До 1799

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Новинки, Солнечногорский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина (Акилина) Степанова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Леонтий Данилов

Мать ребёнка: Акулина (Акилина) Степанова

Новинки, Солнечногорский район, Московская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анна Данилова

Мать ребёнка: Акулина (Акилина) Степанова

Новинки, Солнечногорский район, Московская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Елена Данилова

Мать ребёнка: Акулина (Акилина) Степанова

Новинки, Солнечногорский район, Московская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Никита Данилов

Мать ребёнка: Акулина (Акилина) Степанова

Новинки, Солнечногорский район, Московская область
Смерть
До 1799
Новинки, Солнечногорский район, Московская область

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