Данила (Даниил) Сидоров
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиДо 1799
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Сын: Леонтий Данилов
Мать ребёнка: Акулина (Акилина) Степанова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анна Данилова
Мать ребёнка: Акулина (Акилина) Степанова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Елена Данилова
Мать ребёнка: Акулина (Акилина) Степанова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Никита Данилов
Мать ребёнка: Акулина (Акилина) Степанова
Смерть
До 1799