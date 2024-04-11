Лузина Ксения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Корелова (Лузина) Митриция Константиновна
Отец ребёнка: Лузин Константин Егорович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Лузина Глафира Константиновна
Отец ребёнка: Лузин Константин Егорович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Лузина Мария Константиновна
Отец ребёнка: Лузин Константин Егорович
Смерть
Неизвестно