Лузина Ксения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузина Ксения Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Корелова (Лузина) Митриция Константиновна

Отец ребёнка: Лузин Константин Егорович

Никулино, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Лузина Глафира Константиновна

Отец ребёнка: Лузин Константин Егорович

Никулино, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Лузина Мария Константиновна

Отец ребёнка: Лузин Константин Егорович

Никулино, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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