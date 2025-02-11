Кистанов Владимир Афанасьевич
мужской, родился 13.07.1873, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКистанов Афанасий Матвеевич28.06.1849 г.р.
МатьКистанова Дарья Петрова1851 г.р.
Супруги
Кистанова Елена ПавловаОколо 1872 г.р.
Кистанова, Бармаева / Лапина (Нуяксина) Марфа Антонова01.09.1878 г.р.
Дети
Кистанов Иван Владимиров09.11.1898 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
13.07.1873
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.01.1895
Жена: Кистанова Елена Павлова
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1898
Мать ребёнка: Кистанова Елена Павлова
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.01.1900
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно