Кистанов Владимир Афанасьевич 13.07.1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Кистанов Владимир Афанасьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 13.07.1873, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Кистанов Афанасий Матвеевич28.06.1849 г.р.
Мать
Кистанова Дарья Петрова1851 г.р.
Супруги
Кистанова Елена ПавловаОколо 1872 г.р.
Кистанова, Бармаева / Лапина (Нуяксина) Марфа Антонова01.09.1878 г.р.
Дети
Кистанов Иван Владимиров09.11.1898 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1873

Отец: Кистанов Афанасий Матвеевич

Мать: Кистанова Дарья Петрова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
30.01.1895

Жена: Кистанова Елена Павлова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.11.1898

Сын: Кистанов Иван Владимиров

Мать ребёнка: Кистанова Елена Павлова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
31.01.1900

Жена: Кистанова, Бармаева / Лапина (Нуяксина) Марфа Антонова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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