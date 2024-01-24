Нарышкина (Балк-Полева) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНарышкина (Балк-Полева) Мария Павловна

Нарышкина (Балк-Полева) Мария Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

28.05.1793

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1746

Муж: Нарышкин Семён Кириллович

Рождение ребёнка
07.?.1761

Сын: Нарышкин Кирилл Семёнович

Отец ребёнка: Нарышкин Семён Кириллович

Рождение ребёнка
20.09.1763

Дочь: Нарышкина Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Нарышкин Семён Кириллович

Смерть
28.05.1793
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close