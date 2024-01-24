Нарышкина (Балк-Полева) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти28.05.1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1746
Рождение ребёнка
07.?.1761
Сын: Нарышкин Кирилл Семёнович
Отец ребёнка: Нарышкин Семён Кириллович
Рождение ребёнка
20.09.1763
Дочь: Нарышкина Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Нарышкин Семён Кириллович
Смерть
28.05.1793