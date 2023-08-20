жена Николая Михайловича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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жена Николая Михайловича

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1976

Сын: Платонов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Платонов Николай Михайлович

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Платонов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Платонов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Платонов Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Николай Михайлович

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