жена Николая Михайловича
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение ребёнка
26.05.1976
Сын: Платонов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Платонов Николай Михайлович
Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Платонов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Платонов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Платонов Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно