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(Эсаулова) Феодосия Максимова

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

21.05.1855 ст.

Дата смерти

С 1855 по 1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1822 г.р.

Мать

Вычислено 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Смерть
С 1855 по 1858 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
нет в РС 1858
Рождение
21.05.1855 ст.

Отец: Есаулов Максим Петров

Мать: Есаулова Ирина Игнатьева

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1855 Бахта, Троицкая (237/73/99) 21.05/-/Феодосия/поч.Князевский/Максим Петров Эсаулов+Ирина Игнатьева, православные В: племянница девица Агриппина Наумова

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