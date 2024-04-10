(Эсаулова) Феодосия Максимова
Место рождения
Дата рождения21.05.1855 ст.
Дата смертиС 1855 по 1858 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
С 1855 по 1858 ст.
нет в РС 1858
Рождение
21.05.1855 ст.
Отец: Есаулов Максим Петров
Мать: Есаулова Ирина Игнатьева
МК 1855 Бахта, Троицкая (237/73/99) 21.05/-/Феодосия/поч.Князевский/Максим Петров Эсаулов+Ирина Игнатьева, православные В: племянница девица Агриппина Наумова