Бахтуров Степан Иванов До 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Бахтуров Степан Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1835, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Кочалова (Бахтуров) Степанида Степанова1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Кочалова (Бахтуров) Степанида Степанова

Мать ребёнка: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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