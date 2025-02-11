Бахтуров Степан Иванов
мужской, родился До 1835, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Кочалова (Бахтуров) Степанида Степанова
Мать ребёнка: не указана
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно