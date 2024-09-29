Орлов Ларион Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиОколо 1806
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Орлов Федор Фролович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Афимия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Орлова Афимия Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: не указана
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Помещицы Елены Зоммер
Рождение ребёнка
01.03.1801
Дочь: Евдокия Ларионовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1806
Рождение ребёнка
11.07.1844
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1846
Сын: Орлов Прокопий Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1847
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1850
Сын: Орлов Порфирий Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1853
Дочь: Орлова Марья Ларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1855
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
29.08.1860 ст.
третьим браком