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Орлов Ларион Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Около 1806

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Орлов Федор Фролович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Афимия Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Орлов Антон Ларионович

Мать ребёнка: Орлова Афимия Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Орлов Дмитрий Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Помещицы Елены Зоммер
Рождение ребёнка
01.03.1801

Дочь: Евдокия Ларионовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1806
Рождение ребёнка
11.07.1844

Сын: Орлов Михаил Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1846

Сын: Орлов Прокопий Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1847

Сын: Орлов Яков Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1850

Сын: Орлов Порфирий Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1853

Дочь: Орлова Марья Ларионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1855

Сын: Орлов Борис Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
29.08.1860 ст.

Жена: Елистратова Наталья Никифоровна

третьим браком

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