Ефимов Евгений Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Евгений Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1958

Сын: Ефимов Олег Евгеньевич

Мать ребёнка: Ефимова Тамара Кирилловна

Клязьма
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Геннадий Евгеньевич

Мать ребёнка: Ефимова Тамара Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Ефимова Тамара Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Тамара Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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