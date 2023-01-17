Ефимова (Караваева) Тамара Кирилловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Караваев Кирилл
Рождение ребёнка
27.02.1958
Отец ребёнка: Ефимов Евгений Алексеевич
Клязьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Геннадий Евгеньевич
Отец ребёнка: Ефимов Евгений Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Ефимов Евгений Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно