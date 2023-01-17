Ефимова (Караваева) Тамара Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Караваева) Тамара Кирилловна

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Место рождения

Могильцы, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Караваев Кирилл

Мать: Караваева Мария Георгиевна

Могильцы, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.02.1958

Сын: Ефимов Олег Евгеньевич

Отец ребёнка: Ефимов Евгений Алексеевич

Клязьма
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Геннадий Евгеньевич

Отец ребёнка: Ефимов Евгений Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Ефимов Евгений Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Евгений Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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