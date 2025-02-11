Кусей Павел Прохорович
мужской, родился 01.07.1923, Ущерпье, Клинцовский муниципальный район, Брянская область
умер 16.09.2001, Ущерпье, Клинцовский муниципальный район, Брянская область
ОтецКусеев Прохор СергеевичНеизвестно г.р.
МатьКусеева (Кусей) Ирина УстиновнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1923
Ущерпье, Клинцовский муниципальный район, Брянская область
Смерть
16.09.2001
Ущерпье, Клинцовский муниципальный район, Брянская область