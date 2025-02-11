Кусей Павел Прохорович 01.07.1923 — найти родственников по фамилии на Familio

Кусей Павел Прохорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.07.1923, Ущерпье, Клинцовский муниципальный район, Брянская область

умер 16.09.2001, Ущерпье, Клинцовский муниципальный район, Брянская область

Отец
Кусеев Прохор СергеевичНеизвестно г.р.
Мать
Кусеева (Кусей) Ирина УстиновнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1923

Отец: Кусеев Прохор Сергеевич

Мать: Кусеева (Кусей) Ирина Устиновна

Ущерпье, Клинцовский муниципальный район, Брянская область

Смерть
16.09.2001
Ущерпье, Клинцовский муниципальный район, Брянская область

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