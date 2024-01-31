Гоголева - Матаркина Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголева - Матаркина Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Матаркина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоголев Арылхан Васильевич

Отец ребёнка: Гоголев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гоголева Айталина Васильевна

Отец ребёнка: Гоголев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гоголева Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Гоголев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоголев Василий

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