Гоголева - Матаркина Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гоголев Арылхан Васильевич
Отец ребёнка: Гоголев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гоголева Айталина Васильевна
Отец ребёнка: Гоголев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гоголева Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Гоголев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гоголев Василий