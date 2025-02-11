Тюмкина Евгения Захарова
женский, родилась 10.12.1877, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Мать(Конакова) Агриппина УльяноваОколо 1855 г.р.
ОтецМирошкин Захар НиколаевОколо 1855 г.р.
Супруги
Демидов / Тюмкин В 1896 Николай Максимов07.05.1877 г.р.
Дети
(Тюмкина) Анна Николаева01.02.1899 г.р.
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Место
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Рождение
10.12.1877
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.11.1896
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1899
Дочь: (Тюмкина) Анна Николаева
Отец ребёнка: Демидов / Тюмкин В 1896 Николай Максимов
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно