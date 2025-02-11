Тюмкина Евгения Захарова 10.12.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюмкина Евгения Захарова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 10.12.1877, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
(Конакова) Агриппина УльяноваОколо 1855 г.р.
Отец
Мирошкин Захар НиколаевОколо 1855 г.р.
Супруги
Демидов / Тюмкин В 1896 Николай Максимов07.05.1877 г.р.
Дети
(Тюмкина) Анна Николаева01.02.1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1877

Отец: Мирошкин Захар Николаев

Мать: (Конакова) Агриппина Ульянова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
06.11.1896

Муж: Демидов / Тюмкин В 1896 Николай Максимов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.02.1899

Дочь: (Тюмкина) Анна Николаева

Отец ребёнка: Демидов / Тюмкин В 1896 Николай Максимов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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