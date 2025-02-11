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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Аштаев Павел Степанович1863 г.р.
Аштаев Петр Степанович1867 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Аштаев Павел Степанович

Отец ребёнка: Аштаев Степан Степанович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1867

Сын: Аштаев Петр Степанович

Отец ребёнка: Аштаев Степан Степанович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1884

Сын: Аштаев Василий Степанович

Отец ребёнка: Аштаев Степан Степанович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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