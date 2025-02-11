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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Аштаев Павел Степанович1863 г.р.
Аштаев Петр Степанович1867 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Аштаев Степан Степанович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Аштаев Степан Степанович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Аштаев Василий Степанович
Отец ребёнка: Аштаев Степан Степанович
Смерть
Неизвестно