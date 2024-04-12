Строк Кузьма Петрович
Место рождения
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Ранение
12.07.1915
Головин, Рівненська область
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12400634 ранен/контужен, Выбыл: д. Головин, Место рождения: Томская губ., Мариинский уезд, Каменская вол., Реньево, Место службы: 251-й пехотный Ставучанс... Показать все
Смерть
Неизвестно