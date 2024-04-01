Незговоров Алексей Крест. Д. Вогулиной, Соколовской Вол. Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смерти1777
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1765
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Незговоров Павел Алексеев
Мать ребёнка: Незговорова Акилина Устинова
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Незговоров Василий Алексеев
Мать ребёнка: Незговорова Акилина Устинова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1777