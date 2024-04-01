Незговоров Алексей Крест. Д. Вогулиной, Соколовской Вол. Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Незговоров Алексей Крест. Д. Вогулиной, Соколовской Вол. Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

1777

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Незговоров Яков Крест. Д. Горбуновой, Соколовской Волости Алексеев

Мать ребёнка: Незговорова Акилина Устинова

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Незговоров Павел Алексеев

Мать ребёнка: Незговорова Акилина Устинова

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Незговоров Василий Алексеев

Мать ребёнка: Незговорова Акилина Устинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Незговорова Акилина Устинова

Смерть
1777
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