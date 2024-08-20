Евсеева (Симеонова) Агафья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.
Бракосочетание
20.01.1814 ст.
Рождение ребёнка
04.12.1814 ст.
Дочь: Лаврентьева (Иванова) Анна Парфеновна
Отец ребёнка: Лаврентьев Парфен Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1816 ст.
Сын: Лаврентьев-Балякин (Иванов) Дмитрий Парфенович
Отец ребёнка: Лаврентьев Парфен Иванович
Рождение ребёнка
13.04.1819 ст.
Дочь: Лаврентьева (Иванова) Ирина Парфеновна
Отец ребёнка: Лаврентьев Парфен Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1821 ст.
Сын: Лаврентьев (Иванов) Денис Парфенович
Отец ребёнка: Лаврентьев Парфен Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1822 ст.
Дочь: Лаврентьева (Иванова) Марфа Парфеновна
Отец ребёнка: Лаврентьев Парфен Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1824 ст.
Дочь: Лаврентьев (Иванова) Пераскева Парфеновна
Отец ребёнка: Лаврентьев Парфен Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1828 ст.
Дочь: Лаврентьева (Иванова) Пераскева Парфеновна
Отец ребёнка: Лаврентьев Парфен Иванович
Смерть
Неизвестно