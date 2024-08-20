Евсеева (Симеонова) Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева (Симеонова) Агафья Михайловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: Евсеев Михаил Симеонович

Мать: (Васильева) Екатерина Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.01.1814 ст.

Муж: Лаврентьев Парфен Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.12.1814 ст.

Дочь: Лаврентьева (Иванова) Анна Парфеновна

Отец ребёнка: Лаврентьев Парфен Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1816 ст.

Сын: Лаврентьев-Балякин (Иванов) Дмитрий Парфенович

Отец ребёнка: Лаврентьев Парфен Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.04.1819 ст.

Дочь: Лаврентьева (Иванова) Ирина Парфеновна

Отец ребёнка: Лаврентьев Парфен Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.05.1821 ст.

Сын: Лаврентьев (Иванов) Денис Парфенович

Отец ребёнка: Лаврентьев Парфен Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1822 ст.

Дочь: Лаврентьева (Иванова) Марфа Парфеновна

Отец ребёнка: Лаврентьев Парфен Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1824 ст.

Дочь: Лаврентьев (Иванова) Пераскева Парфеновна

Отец ребёнка: Лаврентьев Парфен Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.10.1828 ст.

Дочь: Лаврентьева (Иванова) Пераскева Парфеновна

Отец ребёнка: Лаврентьев Парфен Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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