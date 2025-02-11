Ганина Мария Васильева 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Ганина Мария Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1820

умерла Неизвестно

Супруги
Ганин Василий Никифоров1822 г.р.
Дети
Терентий Васильев1845 г.р.
Ганин Павел Васильев1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганин Василий Никифоров

Рождение ребёнка
1845

Сын: Терентий Васильев

Отец ребёнка: Ганин Василий Никифоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ганин Павел Васильев

Отец ребёнка: Ганин Василий Никифоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

61

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Раиса Васильева

Отец ребёнка: Ганин Василий Никифоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Меланья Васильева

Отец ребёнка: Ганин Василий Никифоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Ганина) Прасковья Васильева / Евпраксия Васильева

Отец ребёнка: Ганин Василий Никифоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ульяна Васильева

Отец ребёнка: Ганин Василий Никифоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

47

Смерть
Неизвестно

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