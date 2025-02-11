Ганина Мария Васильева
женский, родилась 1820
умерла Неизвестно
Супруги
Ганин Василий Никифоров1822 г.р.
Дети
Терентий Васильев1845 г.р.
Ганин Павел Васильев1847 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Терентий Васильев
Отец ребёнка: Ганин Василий Никифоров
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ганин Павел Васильев
Отец ребёнка: Ганин Василий Никифоров
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Раиса Васильева
Отец ребёнка: Ганин Василий Никифоров
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Меланья Васильева
Отец ребёнка: Ганин Василий Никифоров
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Ганина) Прасковья Васильева / Евпраксия Васильева
Отец ребёнка: Ганин Василий Никифоров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ульяна Васильева
Отец ребёнка: Ганин Василий Никифоров
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно