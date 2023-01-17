Клюкина В Замужестве Анисия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Не известно
Рождение ребёнка
12.04.1906 ст.
Дочь: Клюкина Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Клюкин Василий Антонович
д.Хлызово Шадринск
Бракосочетание
До 1906
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Клюкин Василий Антонович
Рождение ребёнка
21.01.1927
Сын: Клюкин Генадий Васильевич
Отец ребёнка: Клюкин Василий Антонович
Смерть
После 1945
Лопатки, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Похоронена в селе Лопатки Лебяжьевского района Курганской области. Дата смерти неизвестна.