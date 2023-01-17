Клюкина В Замужестве Анисия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина В Замужестве Анисия Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1945

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Не известно
Рождение ребёнка
12.04.1906 ст.

Дочь: Клюкина Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Клюкин Василий Антонович

д.Хлызово Шадринск
Бракосочетание
До 1906

Муж: Клюкин Василий Антонович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Клюкин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Клюкин Василий Антонович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
21.01.1927

Сын: Клюкин Генадий Васильевич

Отец ребёнка: Клюкин Василий Антонович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Смерть
После 1945
Лопатки, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Похоронена в селе Лопатки Лебяжьевского района Курганской области. Дата смерти неизвестна.
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