Наумова (Гордеева Св-Во 10.03.1937) Евдокия Алексеевна/ Алимпиевна 13.02.1894 — найти родственников по фамилии на Familio

Наумова (Гордеева Св-Во 10.03.1937) Евдокия Алексеевна/ Алимпиевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 13.02.1894

умерла Неизвестно

Отец
Гордеев Алипий Алипий/ Алексей Семёнов / Евлентий/ Евсигней Семенович14.11.1856 г.р.
Мать
Гордеева (Шалина) Васса Александровна08.08.1859 г.р.
Супруги
Наумов-Адреев Дмитрий Уч Пмв Трофимович10.02.1894 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1894

Отец: Гордеев Алипий Алипий/ Алексей Семёнов / Евлентий/ Евсигней Семенович

Мать: Гордеева (Шалина) Васса Александровна

Бракосочетание
13.01.1914

Муж: Наумов-Адреев Дмитрий Уч Пмв Трофимович

Смерть
Неизвестно

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