Наумова (Гордеева Св-Во 10.03.1937) Евдокия Алексеевна/ Алимпиевна
женский, родилась 13.02.1894
умерла Неизвестно
ОтецГордеев Алипий Алипий/ Алексей Семёнов / Евлентий/ Евсигней Семенович14.11.1856 г.р.
МатьГордеева (Шалина) Васса Александровна08.08.1859 г.р.
Супруги
Наумов-Адреев Дмитрий Уч Пмв Трофимович10.02.1894 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
13.02.1894
Отец: Гордеев Алипий Алипий/ Алексей Семёнов / Евлентий/ Евсигней Семенович
Бракосочетание
13.01.1914
Смерть
Неизвестно