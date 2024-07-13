Лобода (Артёмова) Тамара Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лобода (Артёмова) Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.11.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Село Дальнее, Сахалинская область

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