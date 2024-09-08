Семибратова (Лыкова) Параскева Панфиловна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Лыков Панфил Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1896 ст.
Максима Титова Семибратова сын Тихон Максимович 20 лет Панфила Гаврилова Лыкова дочь-девица Параскева Панфиловна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Семибратова Дарья Тихоновна
Отец ребёнка: Семибратов Тихон Максимович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Семибратова Татьяна Тихоновна
Отец ребёнка: Семибратов Тихон Максимович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Семибратов Иван Тихонович
Отец ребёнка: Семибратов Тихон Максимович
Смерть
Неизвестно