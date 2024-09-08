Семибратова (Лыкова) Параскева Панфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семибратова (Лыкова) Параскева Панфиловна

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Лыков Панфил Гаврилович

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
10.10.1896 ст.

Муж: Семибратов Тихон Максимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Максима Титова Семибратова сын Тихон Максимович 20 лет Панфила Гаврилова Лыкова дочь-девица Параскева Панфиловна
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Семибратова Дарья Тихоновна

Отец ребёнка: Семибратов Тихон Максимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Семибратова Татьяна Тихоновна

Отец ребёнка: Семибратов Тихон Максимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Семибратов Иван Тихонович

Отец ребёнка: Семибратов Тихон Максимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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