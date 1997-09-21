Соловьев Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1926
Дата смерти21.09.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.06.1955
Сын: Соловьев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Валентина Фадеевна
Рождение ребёнка
05.12.1960
Дочь: Барбашова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Валентина Фадеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Фадеевна
Смерть
21.09.1997