Соловьев Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1926

Дата смерти

21.09.1997

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1955

Сын: Соловьев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Валентина Фадеевна

Рождение ребёнка
05.12.1960

Дочь: Барбашова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Валентина Фадеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Фадеевна

Смерть
21.09.1997
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