(Ялина) Акулина Иванова 29.05.1872 — найти родственников по фамилии на Familio

(Ялина) Акулина Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 29.05.1872, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 11.12.1874, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Ялин Иван Фролов1853 г.р.
Мать
Ялина (Цыганова) Варавара Дмитриева1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1872

Отец: Ялин Иван Фролов

Мать: Ялина (Цыганова) Варавара Дмитриева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Метрическая книга села Баевка за 1872 год | https://disk.yandex.ru/d/mKAO_ZvZWzaeZA

Смерть
11.12.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От завала горла

Похороны
13.12.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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