(Ялина) Акулина Иванова
женский, родилась 29.05.1872, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 11.12.1874, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЯлин Иван Фролов1853 г.р.
МатьЯлина (Цыганова) Варавара Дмитриева1850 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1872
Смерть
11.12.1874
Похороны
13.12.1874
Метрическая книга села Баевка за 1872 год | https://disk.yandex.ru/d/mKAO_ZvZWzaeZA