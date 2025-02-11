Аким
мужской, родился До 1761, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Трифон Акимов1779 г.р.
Григорий Акимов1784 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Трифон Акимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Григорий Акимов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно