Аким До 1761 — найти родственников по фамилии на Familio

Аким

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1761, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Трифон Акимов1779 г.р.
Григорий Акимов1784 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Трифон Акимов

Мать ребёнка: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1784

Сын: Григорий Акимов

Мать ребёнка: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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