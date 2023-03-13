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Филичкинъ Семенъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Филичкинъ Степанъ

Мать: Филичкина Марья Григорьева

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Филичкина Марья

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Онисья

Мать ребёнка: Филичкина Марья

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Офимья

Мать ребёнка: Филичкина Марья

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Филичкина Марья

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филичкина Марья

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