Филичкинъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Филичкинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Филичкина Марья
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Онисья
Мать ребёнка: Филичкина Марья
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Офимья
Мать ребёнка: Филичкина Марья
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Филичкина Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филичкина Марья