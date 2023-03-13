Филичкина Марья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФиличкина Марья Григорьева

Филичкина Марья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Филичкинъ Степанъ

Каргалейка, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Филичкинъ Степанъ

Каргалейка, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Филичкинъ Степанъ

Каргалейка, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1757

Сын: Филичкинъ Алексей

Отец ребёнка: Филичкинъ Степанъ

Рождение ребёнка
1761

Сын: Филичкинъ Никита

Отец ребёнка: Филичкинъ Степанъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Филичкинъ Семенъ

Отец ребёнка: Филичкинъ Степанъ

Рождение ребёнка
1765

Сын: Филичкинъ Терентий

Отец ребёнка: Филичкинъ Степанъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Филичкинъ Степанъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филичкинъ Степанъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close