Филичкина Марья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Филичкинъ Степанъ
Каргалейка, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Филичкинъ Степанъ
Каргалейка, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Филичкинъ Степанъ
Каргалейка, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1757
Сын: Филичкинъ Алексей
Отец ребёнка: Филичкинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Филичкинъ Никита
Отец ребёнка: Филичкинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1764
Сын: Филичкинъ Семенъ
Отец ребёнка: Филичкинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1765
Сын: Филичкинъ Терентий
Отец ребёнка: Филичкинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Филичкинъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филичкинъ Степанъ