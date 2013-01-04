Зименс Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1965
Дата смерти04.01.2013
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: Зименс Валдемар
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.02.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Waldbrol, Germany
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.01.2013
Причина смерти: Дорожное происшествие