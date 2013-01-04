Зименс Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зименс Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Дата смерти

04.01.2013

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Зименс Валдемар

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.02.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Waldbrol, Germany
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.01.2013
Причина смерти: Дорожное происшествие
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