Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Некитина Пелагея Рафаиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Некитина Пелагея Рафаиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некитина Пелагея Рафаиловна

Смерть
Неизвестно

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