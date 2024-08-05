Меркулова (Артюхина) Матрёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова (Артюхина) Матрёна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1911 г.р.
1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артюхин Василий Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулов Иван Петрович

Рождение ребёнка
14.11.1911

Сын: Меркулов Константин Иванович

Отец ребёнка: Меркулов Иван Петрович

Рождение ребёнка
29.10.1914

Сын: Меркулов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Меркулов Иван Петрович

Смерть
Неизвестно

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