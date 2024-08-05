Меркулова (Артюхина) Матрёна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Артюхин Василий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1911
Сын: Меркулов Константин Иванович
Отец ребёнка: Меркулов Иван Петрович
Рождение ребёнка
29.10.1914
Отец ребёнка: Меркулов Иван Петрович
Смерть
Неизвестно